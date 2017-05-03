Кросби, Макдэвид и Бернс претендуют на "Тед Линдсей Эворд"

НХЛ объявила претендентов на награду "Тед Линдсей Эворд", которая вручается лучшему игроку сезона по итогам голосования членов профсоюза хоккеистов. На приз претендуют нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, а также защитник "Сан-Хосе" Брент Бернс. Победитель будет назван на специальной церемонии 22 июня.

Напомним, в регулярном чемпионате Кросби заработал 89 (44+45) очков в 75 матчах. 20-летний Макдэвид, набрав 100 (30+70) очков, стал лучшим бомбардиром. Бернс провёл 82 матча, в которых набрал 76 (29+47) очков.