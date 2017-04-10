Кросби - лучший снайпер регулярного чемпионата, Кучеров - 2-й

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 44 шайбы в 75 матчах. Для форварда "Пингвинз" это второй трофей "Морис Ришар Трофи". Ранее он его выигрывал в 2010 году. Рекордсменом по числу выигранных призов является нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Россиянин завоевывал эту награду шесть раз.

Второе место разделили форвард "Тампы" Никита Кучеров и игрок "Торонто" Остон Мэттьюс с 40 голами на счету. Владимир Тарасенко занял пятое место, забросив 39 шайб.