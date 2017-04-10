Кросби - лучший снайпер регулярного чемпионата, Кучеров - 2-й

Нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби стал лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ, забросив 44 шайбы в 75 матчах. Для форварда "Пингвинз" это второй трофей "Морис Ришар Трофи". Ранее он его выигрывал в 2010 году. Рекордсменом по числу выигранных призов является нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин. Россиянин завоевывал эту награду шесть раз.
Второе место разделили форвард "Тампы" Никита Кучеров и игрок "Торонто" Остон Мэттьюс с 40 голами на счету. Владимир Тарасенко занял пятое место, забросив 39 шайб.
Айртон)
Поздравления лучшему хоккеисту современности со вторым Ришаром!)) Как то буднично, особенно учитывая, что Сид никогда не стремился забивать больше всех, предпочитая сыграть на победу команды, а не на личную стату.))
08:14