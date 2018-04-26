Кросби и Гюнтцель лидируют в бомбардирской гонке плей-офф, Кучеров - четвертый

Первое место в споре бомабрдиров плей-офф НХЛ после первого раунда делят два нападающих "Питтсбурга" - Сидни Кросби и Джейк Гюнтцель. Оба игрока набрали по 13 (6+7) очков. Они же на данный момент лучшие снайперы Кубка Стэнли.

Третье место у форварда "Бостона" Давида Пастрняка - 13 (5+8) очков. Лучший из россиян - нападающий "Тампы" Никита Кучеров - занимает четверую строчку с 10 (5+5) очками.