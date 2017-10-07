Крис Верстиг: "Присутствие Ягра на льду ощущается, особенно, когда шайба у него"

Нападающий "Калгари" Крис Верстиг, тренирующийся в звене с Сэмом Беннеттом и новичком команды Яромиром Ягром, признался, что рад шансу поиграть с 45-летним чехом. Также он отметил, что присутствие легендарного чешского форварда на льду ощущается.

- Звезды всегда играют в свой хоккей, - приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Верстига. - Они сразу же находят взаимопонимание с партнерами. Но не стоит делать ставку на одного человека, надо пользоваться его возможностями и сильными сторонами его партнеров. Тут важно не перегнуть палку и найти баланс. Его присутствие на льду ощущается, особенно, когда шайба у него. И он всегда к этому стремится. Это здорово. Я очень рад, что у меня будет шанс сыграть с ним.