Крис Саймон попросил признать его банкротом и списать долг на полмиллиона долларов

Экс-игрок московского "Динамо", "Витязя", "Кузни", а также ряда клубов НХЛ Крис Саймон обратился в суд с просьбой признать себя банкротом, сообщает Ottawa Citizen. Бывший хоккеист хочет списать свои долги, который насчитывают около полумиллиона долларов.

Саймон три года не платил алименты и задолжал 129 тысяч долларов. Кроме того, он должен издательскому дому 25 тысяч долларов, 30 тысяч налоговой службе, 1444 доллара за сотовую связь. Также игрок не выплатил кредит банку размером 300 тысяч долларов.

Бывший хоккеист в прошлом году получил доход в размере 3836 долларов, а в январе начал получать пособие размером 966 долларов в месяц. Его дом находится в залоге у банка. Сообщается, что за свою 20-летнюю карьеру Саймон заработал более 15 миллионов долларов.