Бывший защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли отправился на просмотр в "Лос-Анджелес". Как сообщил в своем Твиттере журналист Джон Ховен, 37-летний канадец находится сейчас в тренировочном лагере "Кингз".
Напомним, Ли провел 4 сезона в "Металлурге" и дважды выиграл Кубок Гагарина. На его счету 179 (44+135) очков в 227 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Dman Chris Lee to attend LA Kings camp on PTO - 2x Gagarin Cup champ (KHL), 37yrs old, ability to move puck, good on PP, 65pts (14G) last yr– The Mayor John Hoven (@mayorNHL) 27 августа 2017 г.
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