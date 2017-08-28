Бывший защитник магнитогорского "Металлурга" Крис Ли отправился на просмотр в "Лос-Анджелес"​. Как сообщил в своем Твиттере журналист Джон Ховен, 37-летний канадец находится сейчас в тренировочном лагере "Кингз".

Напомним, Ли провел 4 сезона в "Металлурге" и дважды выиграл Кубок Гагарина. На его счету 179 (44+135) очков в 227 матчах регулярного чемпионата КХЛ.