07:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Крис Кунитц: "Малкин ничуть не хуже Кросби, просто у него другой уровень медийной популярности"

0
0
0
0
1

Нападающий "Питтсбурга" Крис Куниц в преддверии финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" выразил мнение, что Евгений Малкин не уступает Сидни Кросби в игровых компонентах. По его мнению, канадец больше раскручен в средствах массовой информации.

– Он ничуть не хуже, просто у него другой уровень медийной популярности, – приводит NHL.com/ru слова Кунитца. – Безусловно, он взрослеет, а вместе с этим меняется и его хоккей. Но Джино всегда стремился быть лучшим, и это в нем неизменно.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/malkin-still-desperately-wants-to-win/c-289647344

0
0
0
0
1
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

$n10nep$

Враки, Крис.

08:15