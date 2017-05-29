Крис Кунитц: "Малкин ничуть не хуже Кросби, просто у него другой уровень медийной популярности"

Нападающий "Питтсбурга" Крис Куниц в преддверии финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" выразил мнение, что Евгений Малкин не уступает Сидни Кросби в игровых компонентах. По его мнению, канадец больше раскручен в средствах массовой информации.

– Он ничуть не хуже, просто у него другой уровень медийной популярности, – приводит NHL.com/ru слова Кунитца. – Безусловно, он взрослеет, а вместе с этим меняется и его хоккей. Но Джино всегда стремился быть лучшим, и это в нем неизменно.