Крис Кунитц: "Добьемся успеха, если сразу заставим фанатов "Нэшвилла" утихнуть"

Нападающий "Питтсбурга" Крис Кунитц подчеркнул, что команда должна ударно начать шестой матч финала плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом". "Пингвинз" находится в шаге чемпионства. Воскресный матч пройдет в Нэшвилле.

– Когда вожделенная цель находится прямо перед тобой, надо заставить себя провести лучший матч в жизни, – приводит NHL.com/ru слова Кунитца. – Мы же именно за этим здесь собрались – за победой. Такие шансы выпадают нечасто. Но в то же время мы понимаем, что соперник попытается противопоставить нам свою лучшую игру. Мы добьемся успеха, только если начнем шестой матч так же, как предыдущий, заставим их фанатов утихнуть, будем прессинговать их по всей площадке. Надо выйти на лед и сыграть в свой хоккей с самого первого вбрасывания.