Крис Куниц: "Питтсбургу" предстоит сыграть с командой другого типа в финале Кубка Стэнли"

Нападающий "Питтсбурга" Крис Куниц подчеркнул, что "Пингвинз" в финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" покажет свою игру. По словам форварда, команда должна быть готова к тому, что им предстоит встретиться с соперником, который показывает другой хоккей.

- "Питтсбург" должен быть уверен в том, что готов сыграть с командой другого типа, - приводит официальный сайт НХЛ слова Куница. - "Нэшвилл" - скоростной клуб, который противопоставит тебе активных защитников и великолепного вратаря. Мы же намерены действовать в высоком темпе и диктовать свою игру.

Ранее "Питтсбург" в седьмом матче 1/2 финала плей-офф НХЛ обыграл "Оттаву" во втором овертайме (3:2), обеспечив себе выход в следующую стадию. Победную шайбу на свой счет записал Крис Куниц.