Крис Куниц: "Кучеров показывает особый уровень игры"

Нападающий "Тампа-Бэй" Крис Куниц после победы над "Вашингтоном" (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил важность одноклубника Никиты Кучерова, как для команды, так и для всей лиги. Напомним, что в этой встрече россиянин набрал 2 (1+1) очка и был признан первой звездой матча.

– Овечкин – это элитный снайпер, Кросби – рабочая лошадка, – цитирует TB Times Куница. – Но есть особый элитный уровень, который показывает Кучеров. Забивать важные голы в важные моменты игры – не каждый игрок в НХЛ может подобное. И, думаю, сам Кучеров этого хочет.

Овечкин не забил, Кучеров победил