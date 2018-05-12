Крис Куниц: "К счастью, это серия до четырех побед, а не одной"

Нападающий "Тампа-Бэй" Крис Куниц отметил, что в финальной серии Восточной конференции с "Вашингтоном" еще все можно исправить. В первой игре "Молнии" проиграли со счетом 2:4.



– К счастью, это серия до четырех побед, а не до одной. Мы слишком долго сегодня щупали воду, что привело к тому, что мы почти не проверяли их голкипера, – цитирует официальный сайт НХЛ Куница. – Два наших гола в третьем периоде? Я бы не стал уделять много внимания тому, что случилось в третьем периоде, потому что они были впереди 4:0 и диктовали ход матча.

Вторая игра пройдет 14 мая в Тампе.