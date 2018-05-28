Крис Челиос: "Возможно, это последний шанс Овечкина выиграть Кубок Стэнли"

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос отметил, что финальная серия против "Вегаса" станет самой важной в карьере капитана "Вашингтона" Александра Овечкина. Первую игру команды проведут в Лас-Вегасе. Матч состоится в ночь на 29 мая.

– Возможно, для Овечкина это будет решающая серия в карьере, – приводят "Известия" слова Челиоса. — Он очень изменил свою игру в нынешнем чемпионате НХЛ, стал больше играть на команду. Видно, насколько важно для Александра сломать эту серию неудач "Вашингтона". Возможно, это последний для него шанс выиграть Кубок Стэнли. Поэтому он готов умереть за свою команду. Не зря он проводит один из самых результативных сезонов в карьере.