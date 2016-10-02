08:23 | ХОККЕЙ — НХЛ

Крэйг Мактавиш: "Никитин даже не стремился заиграть в "Эдмонтоне"

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Вице-президент "Эдмонтона" по хоккейным операциям Крэйг Мактавиш выразил мнение, что защитник Никита Никитин по непонятным причинам даже не стремился пробиться в состав клуба. Россиянин выступал в составе "Ойлерз" с 2014 года, приняв участие в 53 матчах. Летом он подписал контракт с "Авангардом".

- Мне сложно говорить за человека, почему у него не получилось в клубе, но по каким-то неведомым причинам Никитин даже не прилагал усилий, чтобы закрепиться в составе "Эдмонтона", - приводит "Р-Спорт" слова Мактавиша. - Как бы то ни было, наша организация желает всего лучшего Никите, пусть у него все получится в КХЛ.

Каждый сезон дает молодым игрокам различные возможности проявить себя, и Якупов, и Слепышев готовы сделать это в новом сезоне. Они хорошо проявляют себя в тренировочном лагере, Якупов может вырасти в звезду, Слепышев - стать игроком основы клуба. Что касается Богдана Якимова, вернувшегося в "Нефтехимик", пока ему не удается заиграть в НХЛ, но он еще молод, он может прогрессировать в КХЛ.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161002/1107647055.html

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Весёлый©

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