Крэйг Баттон: "Ковальчук уже не тот, что был в 2013 году"

Директор скаутской службы TSN Крэйг Баттон заявил, что нападающий Илья Ковальчук уже не является тем снайпером, который играл в НХЛ ранее. Специалист считает, что россиянин потерял в скорости и играл в КХЛ не очень результативно. В КХЛ за СКА Ковальчук провел 299 матчей и набрал 297 (124+173) очков. В НХЛ он выступал с 2001 по 2013 год, сыграл в 816 матчах и набрал 816 (417+399) очков.

– Сейчас Ковальчуку 34 года, и он уже не тот игрок, который уходил из лиги, – сказал Баттон. – Были травмы, упала скорость. Он уже не будет тем выдающимся снайпером, каким являлся. Наверное, он подойдет какой-нибудь команде, будет помогать при игре в большинстве. Но НХЛ меняется, и то, что он показывал в КХЛ, я бы не назвал результативной игрой.