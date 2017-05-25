Крэйг Андерсон: "Вряд ли у меня будет еще один шанс сыграть в финале Кубка Стэнли"

Вратарь "Оттавы" Крэйг Андерсон в преддверии седьмого матча 1/2 финала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" заявил, что хотел бы сыграть в финале плей-офф НХЛ. 36-летний голкипер ни раз в своей карьере не доходил до решающей серии Кубка Стэнли.

– Я не знаю, будет ли у меня еще один такой шанс сыграть в финале Кубка Стэнли, – приводит официальный сайт НХЛ слова Андерсона. – В молодости всегда думаешь, что время еще есть. А в моем возрасте уже нельзя ждать следующего года. Нужно брать все здесь и сейчас. Надо наслаждаться моментом и не упускать его. Любой хоккеист в моем положении скажет то же самое.