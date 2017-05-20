Крэйг Андерсон: "Оттава" знала, что "Питтсбург" сыграет лучше"

Вратарь "Оттавы" Крэйг Андерсон после поражения в четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли от "Питтсбурга" (2:3) отметил, что сопернику удалось прибавить по сравнению с предыдущей встречей. "Пингвинз" сравняли счет в серии – 2-2.

– Мы понимали, что "Питтсбург" будет играть лучше, чем в третьем матче, – приводит официальный сайт НХЛ слова Андерсона. – Надо отдать сопернику должное. Мы сыграли не так, как хотели, но серия продолжается. После первого периода счет был 0:1, во втором случилась пара неприятных рикошетов. Такой получилась сегодняшняя игра для нас.