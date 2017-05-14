Крэйг Андерсон: "Оттава" не позволила "Питтсбургу" поймать кураж"

Вратарь "Оттавы" Крэйг Андерсон после победы в первом матче 1/2 финала Кубка Стэнли над "Питтсбургом" (2:1 ОТ) выразил мнение, что его команда не позволила сопернику поймать кураж.

– Когда период заканчивается, весь кураж, который команда набрала или утратила, обнуляется вновь, – приводит официальный сайт НХЛ слова Андерсона. – Это, на мой взгляд, самое важное. Есть возможность начать с начала. Это важнейшая мысль, по крайней мере, из тех, которые адресую сам себе. Можно начать сначала, со счета 0:0.

Если говорить обо мне, то надо просто сделать сэйв в следующем эпизоде. Бригада меньшинства проделала прекрасную работу. Это придало импульс нашей команде. Сумев отзащищаться в меньшинстве, мы не дали "Питтсбургу" поймать кураж.