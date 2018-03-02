Крейчи, Уильямс и Барков - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Первой звездой признан нападающий "Бостона" Давид Крейчи, оформивший четвертый в карьере хет-трик в матче с "Питтсбургом" (8:4).
Второй звездой стал нападающий "Каролины" Джастин Уильямс. Он оформил дубль и отдал передачу в матче с "Филадельфией" (4:1).
Тройку лучших замкнул форвард "Флориды" Александр Барков, у которого также дубль в игре с "Нью-Джерси" (3:2).
- Нью-Джерси Дэвилз
- Питтсбург Пингвинз
- Бостон Брюинз
- Каролина Харрикейнз
- Филадельфия Флайерз
- Флорида Пантерз
- Давид Крейчи
- Джастин Уильямс
- Александр Барков-мл. (хоккеист)
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