Крейчи, Уильямс и Барков - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов прошедшего игрового дня. Первой звездой признан нападающий "Бостона" Давид Крейчи, оформивший четвертый в карьере хет-трик в матче с "Питтсбургом" (8:4).

Второй звездой стал нападающий "Каролины" Джастин Уильямс. Он оформил дубль и отдал передачу в матче с "Филадельфией" (4:1).

Тройку лучших замкнул форвард "Флориды" Александр Барков, у которого также дубль в игре с "Нью-Джерси"​ (3:2).