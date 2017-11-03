Кремль приветствует создание Овечкиным движения за рубежом в поддержку Путина

Пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле приветствуют инициативу капитана "Вашингтона" Александра Овечкина создать за рубежом общественное движение в поддержку главы государства.

Ранее нападающий "Кэпиталз" объявил о создании общественного движения Putin Team – "Команда Путина". Форвард подчеркнул, что их целью будет объединение всех поддерживающих Путина в одну команду, чтобы "показать всем сильную и сплоченную Россию".

– Мы, безусловно, приветствуем в целом желание Саши (Овечкина. – Прим. "СЭ") выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа, – приводит "Р-Спорт" слова Пескова. – Но в какой форме будет эта инициатива организовываться, пока мы сказать не можем. Просто мы не знаем.

Но Саша действительно, он очень известный россиянин, очень успешный россиянин. И действительно мы знаем, что он высоко ценит нашего президента.

Овечкин создает Putin Team//

Путин пока не знает о движении Овечкина Рutin Team