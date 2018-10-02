Защитник "Бостона" Тори Краг выбыл на три недели из-за травмы левой лодыжки, сообщает официальный сайт НХЛ. Игрок получил повреждение в матче с "Филадельфией". В ближайшие недели он будет носить специальную защитную обувь.

- Я усердно работал летом, чтобы чувствовать себя комфортно и вписаться в состав, - сказал Краг. - Казалось, я только набрал форму, как вдруг случается такое. Это очень обесекраживает. Мне очень не повезло.

Первый матч нового сезона "Бостон" проведет 4 октября против обладателя Кубка Стэнли-2018 "Вашингтона".