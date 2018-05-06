Краг пропустит остаток серии с "Тампой" из-за травмы

Защитник "Бостона" Тори Краг пропустит остаток серии с "Тампой" (1-3) в четвертьфинале Кубка Стэнли из-за травмы голеностопа, сообщает официальный сайт НХЛ.

Игрок получил повреждение в четвертом матче серии (3:4 ОТ), неудачно врезавшись в борт после драки с нападающим "Тампы" Алексом Киллорном. Защитник покинул лед на костылях.

27-летний Краг в этом сезоне провел 76 матчей в "регулярке" НХЛ, отправив в ворота 14 шайб. В плей-офф турнира защитник участвовал в 11-ти играх и отличился тремя голами.