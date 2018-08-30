Ковальчук выставил на аукцион свитер с Олимпиады в Пхенчхане, Радулов предложил разыграть вставные зубы

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук выставил на благотворительный аукцион свой чемпионский свитер с Олимпиады в Пхенчхане. Напомним, что тогда из-за допингового скандала сборная России выступала как команда Олимпийских атлетов из России. В финале она победила сборную Германии (4:3 ОТ). Российские хоккеисты впервые с 1992 года стали олимпийскими чемпионами.

– Аукцион длится до 5 сентября. Старт 2 млн рублей, – написал Ковальчук в Инстаграме. – Все вырученные деньги уйдут в благотворительный фонд помощи детям "Спаси жизнь". Сделаем доброе дело".

Напомним, ранее Ковальчук выставил на благотворительный аукцион автомобиль BMW X5, который также был подарен за победу на Олимпиаде. Его купил за 7,1 миллиона российский нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин.

Добавим, что нападающий "Далласа" Александр Радулов в шутку предложил разыграть свои вставные зубы. Начальная цена - три миллиона. Количество зубов - четыре.