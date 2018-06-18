Ковальчук выдвинул условие, при котором он может перейти в "Рейнджерс"

Бывший нападающий СКА Илья Ковальчук по-прежнему входит в сферу интересов "Рейнджерс", утверждает New York Post. По информации издания, вероятность перехода 35-летнего форварда в команду из Нью-Йорка низка.
Отмечается, что Ковальчук может рассмотреть возможность перехода в "Рейнджерс", если руководство клуба согласится подписать еще двух игроков, благодаря которым команда снова сможет бороться за Кубок Стэнли.
В услугах российского форварда, помимо "Рейнджерс", заинтересованы "Лос-Анджелес", "Сан-Хосе", "Бостон", "Детройт", "Сент-Луис", "Даллас" и "Анахайм".
"Сент-Луис" – новый кандидат на Ковальчука //
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"Бостон" решился на контракт с Ковальчуком?
- Илья Ковальчук
- СКА СПб
- Лос-Анджелес Лейкерс
- Бостон Брюинз
- Сан-Хосе Шаркс
- Детройт Ред Уингз
- Нью-Йорк Рейнджерс
- Даллас Старз
- Анахайм Дакс
- Сент-Луис Блюз
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