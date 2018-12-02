Ковальчук выбыл из строя на месяц

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук выбыл из строя на четыре недели, информирует официальный сайт клуба. Ранее стало известно, что у россиянина обнаружили инфекцию в лодыжке.
В этом сезоне Ковальчук сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата и набрал 14 (5+9) очков. Он не набирает очков уже в 11 матчах подряд.
Последний раз форвард отмечался результативными действиями (гол и две передачи) в игре с "Анахаймом" три недели назад.
The LA Kings have announced that Ilya Kovalchuk will be out four weeks recovering from an ankle procedure.https://t.co/N0JxxgRInB– LA Kings (@LAKings) 2 декабря 2018 г.
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