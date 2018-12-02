Ковальчук выбыл из строя на месяц

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук выбыл из строя на четыре недели, информирует официальный сайт клуба. Ранее стало известно, что у россиянина обнаружили инфекцию в лодыжке.

В этом сезоне Ковальчук сыграл в 25 матчах регулярного чемпионата и набрал 14 (5+9) очков. Он не набирает очков уже в 11 матчах подряд.

Последний раз форвард отмечался результативными действиями (гол и две передачи) в игре с "Анахаймом" три недели назад.