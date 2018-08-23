Ковальчук выбрал "Лос-Анджелес", потому что там тепло и хорошо

Нападающий Илья Ковальчук заявил, что он выбрал "Лос-Анджелес", потому что там тепло и хорошо. Летом 35-летний россиянин вернулся в НХЛ, подписав трехлетний контракт с "Королями". С 2013 по 2018 годы Ковальчук выступал в КХЛ за СКА, в составе которого дважды выиграл Кубок Гагарина.

– Почему выбрал "Лос-Анджелес"? Потому что там тепло и хорошо, – приводит "РИА Новости" слова Ковальчука.

– А по творческим планам: хочу записать сольный альбом, пара синглов уже вышла, – в шутку добавил хоккеист.