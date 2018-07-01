Ковальчук в "Лос-Анджелесе" заработает 18,75 миллиона

Стали известны финансовые подробности контракта форварда Ильи Ковальчука с "Лос-Анджелесом". 35-летний россиян подписал с "Кингз" трехлетнее соглашение.

Как утверждает TSN, за три сезона Ковальчук заработает 18,75 миллиона: 8,5 (7,85 + 650 тысяч в качестве подписного бонуса) в первый, 6 (5,3 + 700 тысяч в качестве подписного бонуса) – во второй, 4,25 – в третий.

Кроме того, в сезоне-2020/21 "Лос-Анджелес" не сможет выставить Ковальчука на драфт отказов без его согласия. ​

Что ждет Ковальчука в "Лос-Анджелесе"? И может ли он выиграть Кубок Стэнли?