Ковальчук в Калифорнии проводит переговоры с двумя клубами

Нападающий Илья Ковальчук ведет переговоры с "Лос-Анджелесом" и "Сан-Хосе", сообщаетTSN.

По данным издания, 35-летний россиянин уже пообщался с представителями "Кингз" и в ближайшее время намерен обсудить возможное сотрудничество с "Шаркс".

Напомним, после вылета СКА из плей-офф КХЛ (в финале Западной конференции против ЦСКА - 2-4. - Прим. "СЭ") Ковальчук заявил о том, что планирует перебраться за океан. Сообщалось, что интерес к игроку проявляет "Нью-Джерси", однако в клубе это опровергли.

Ковальчук уже играл в НХЛ. С 2001 по 2010 он выступал за "Атланту" (сейчас - Виннипег. - Прим. "СЭ"), не считая периода локаута в 2004-2005 годах, когда играл в России за "Ак Барс" и "Химик". Затем нападающий перебрался в "Нью-Джерси" и в 2013 вернулся на родину.