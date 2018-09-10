Ковальчук уже в Лос-Анджелесе

Российский нападающий Илья Ковальчук прилетел в Лос-Анджелес.
- Всем привет, я в Лос-Анджелесе. Очень рад, не могу дождаться встречи с болельщиками в "Стейплс-центре", - сказал 35-летний игрок в своем Инстаграме.
В LA ⚫⚪ До начала сезона осталось совсем немного ✊☺ . . . . . . . . . . #ilyakovalchuk #kovalchuk #ковальчук #ска #ильяковальчук #хоккей #hockey #hcska #russia #russiahockey #kovy #kovi #сборнаяроссии #кхл #nhl #lakings #болеемЗАнаших #живиХоккеем . @ilyakovalchukofficial #hockeylife #hockeygame #hockeygram #hockeyislife #instahockey #hockey🏒 #hockeyfamily #hockeyfan #hockeylove #icehockey #goKings #letsgokings
Напомним, 1 июля Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелес Кингз" на 18,75 миллионов долларов.