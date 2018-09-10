Ковальчук уже в Лос-Анджелесе

Российский нападающий Илья Ковальчук прилетел в Лос-Анджелес.

- Всем привет, я в Лос-Анджелесе. Очень рад, не могу дождаться встречи с болельщиками в "Стейплс-центре", - сказал 35-летний игрок в своем Инстаграме.

Напомним, 1 июля Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелес Кингз" на 18,75 миллионов долларов.