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Ковальчук уже в Лос-Анджелесе

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Российский нападающий Илья Ковальчук прилетел в Лос-Анджелес. 

- Всем привет, я в Лос-Анджелесе. Очень рад, не могу дождаться встречи с болельщиками в "Стейплс-центре", - сказал 35-летний игрок в своем Инстаграме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

📍 Los Angeles, California

Публикация от LA Kings (@lakings) 9 Сен 2018 в 5:33 PDT

Напомним, 1 июля Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелес Кингз" на 18,75 миллионов долларов. 

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