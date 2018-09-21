Ковальчук - о первой шайбе за "Лос-Анджелес": " Не думаю, что этот гол имеет значение"

Нападающий "Лос-Анджелес" Илья Ковальчук прокомментировал свою первую шайбу за новый клуб в контрольном матче против "Вегаса". В начале третьего периода он забросил вторую шайбу своей команды, которая в итоге проиграла 2:7.

- Не думаю, что эта шайба имеет значение, - приводит пресс-служба клуба слова Ковальчука. - Мы не можем так играть, тем более дома. Мы оставили Куика на растерзание. Мы сделали шесть бросков за первые два периода. Это недопустимо, надо играть намного лучше.

Нам просто нужно быть более агрессивными, играть с большим количеством эмоций. Люди приходят посмотреть, как мы играем. У нас отличная атмосфера, так что мы должны показать себя с лучшей стороны.

Сегодня я чувствовал себя намного лучше, чем в первой игре. Поэтому еще несколько игр будет более чем достаточно, чтоб подготовиться к сезону.

35-летний россиянин присоединился к американскому клубу 1 июля 2018 года, подписав 3-летний контракт.