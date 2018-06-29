Ковальчук готовится к сезону. Видео

Новичок "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук показал, как готовится к новому сезону. На прошлой неделе 35-летний россиянин подписал трехлетний контракт с "Кингз".

В своем Инстаграме нападающий выложил фрагмент тренировки, которую он проводит под руководством бывшего футболиста НФЛ Джо ДиБернардо.

- Готовь сани летом, - написал Ковальчук. - Хорошая работа вместе с Джо.

Напомним, последние пять лет Ковальчук выступал за "СКА. Ранее россиянин уже играл в НХЛ за "Атланту" и "Нью-Джерси".