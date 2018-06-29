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Ковальчук готовится к сезону. Видео


Новичок "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук показал, как готовится к новому сезону. На прошлой неделе 35-летний россиянин подписал трехлетний контракт с "Кингз". 

В своем Инстаграме нападающий выложил фрагмент тренировки, которую он проводит под руководством бывшего футболиста НФЛ Джо ДиБернардо.

- Готовь сани летом, - написал Ковальчук. - Хорошая работа вместе с Джо.

Напомним, последние пять лет Ковальчук выступал за "СКА. Ранее россиянин уже играл в НХЛ за "Атланту" и "Нью-Джерси".

 

Готовь сани летом💪🏻👍🏻🔝... Nice workout with @primal_joe 🔥👌

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 29 Июн 2018 в 11:14 PDT

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