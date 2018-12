Ковальчук будет отмечать голы под песню Басты "Моя игра"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук выбрал песню, под которую будет отмечать свои голы в домашних матчах команды. Ей стал трек Басты "Моя игра".

В нынешнем сезоне каждый из игроков "королей" выбрал песню, которая будет звучать на арене после того, как тот забьет гол. Например, Дрю Даути захотел слушать "Magic Stick" в исполнении 50 Cent, а Никита Щербак – "How do you feel right now" в исполнении Axwell & Ingrosso.

В текущем сезоне "Лос-Анджелес" занимает последнее место в Западной конференции, имея в своем активе 33 очка в 39 матчах.