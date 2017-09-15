Коростелев приглашен в тренировочный лагерь "Торонто"

"Торонто" объявил список игроков на тренировочный лагерь-2017, сообщает пресс-служба команды. В стан канадского клуба приглашен российский нападающий Никита Коростелев, с которым был подписан пробный контракт.

Напомним, что 20-летний хоккеист был выбран "Торонто" еще на драфте-2015 под общим 185 номером. Однако за два года клуб не предложил игроку соглашение и летом потерял на него права. На данный момент Коростелев является свободным агентом.

Также в тренировочный лагерь попали Владимир Бобылев и Никита Сошников, защитники Ринат Валиев, Федор Гордеев и Никита Зайцев.