Коро, Койл и Доун - три звезды дня

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех лучших игроков минувшего дня регулярного чемпионата. Как сообщает пресс-служба лиги, первой звездой признан нападающий "Аризоны" Шейн Доун, отметившийся шайбой в матче с "Торонто", которая стала для него 400-й в 1500-й игре в карьере. Второй звездой стал форвард "Миннесоты" Чарли Койл, записавший на свой счет 4 (1+3) очка в поединке с "Рейнджерс" (7:4), а замкнул тройку голкипер "Детройта" Джаред Коро, отразивший 31 бросок в игре с "Флоридой" (4:3 Б) и одержавший свою первую победу в лиге.