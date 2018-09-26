Кори Перри выбыл на 20 недель

Нападающий "Анахайма" Кори Перри выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. Форвард перенесет операцию по поводу травмы мениска и медиальной коллатеральной связки. По словам генменеджера "Дакс" Боба Маррея, срок восстановления Перри составит 20 недель (около 5 месяцев).

В прошлом сезоне Перри отметился 49 (17+32) очками в 71 матче в регулярном чемпионате НХЛ, а также отыграл четыре встречи в плей-офф.

За "Анахайм" Перри выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ. Всего на его счету 957 игр и 766 (366+400) очков в "регулярке", а также 118 матчей и 89 (36+53) очков в Кубке Стэнли.