Кори Кроуфорд может пропустить остаток сезона из-за головокружений

Вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд может пропустить остаток сезона. Как сообщает Chicago Sun Times, причиной этого могут стать головокружения игрока.

Канадец не выходил на лед с 23 декабря. Официальной причиной нахождения 33-летнего голкипера в списке травмированных называлась травма верхней части тела.

В сезоне-2015/16 у Кроуфорда уже были похожие проблемы, тогда из-за них он пропустил около месяца.

В текущем сезоне вратарь провел 28 игр в регулярном чемпионате НХЛ с процентом отраженных бросков 92,9.