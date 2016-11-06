08:53 | ХОККЕЙ — НХЛ

Кори Кроуфорд: "Анисимов постоянно нацелен на ворота"

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Голкипер "Чикаго" Кори Кроуфорд после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (3:2) отметил, что нападающий команды Артем Анисимов показал отличную игру. Россиянин стал автором результативной передачи на Патрика Кейна, который забросил победную шайбу в этом поединке.

- В этом все различия, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кроуфорда. - Когда у вас есть впереди парень, который постоянно нацелен на ворота, то у вас есть различные способы игры в атаке. У Анисимова есть много навыков, и это была хорошая игра для него. 

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