Кори Кроуфорд: "Анисимов постоянно нацелен на ворота"

Голкипер "Чикаго" Кори Кроуфорд после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Далласа" (3:2) отметил, что нападающий команды Артем Анисимов показал отличную игру. Россиянин стал автором результативной передачи на Патрика Кейна, который забросил победную шайбу в этом поединке.

- В этом все различия, - приводит пресс-служба НХЛ слова Кроуфорда. - Когда у вас есть впереди парень, который постоянно нацелен на ворота, то у вас есть различные способы игры в атаке. У Анисимова есть много навыков, и это была хорошая игра для него.