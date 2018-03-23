Копитар, Грубауэр и Макдэвид - звезды дня в НХЛ

НХЛ определила трех звезд прошедшего игрового дня. Лучшим признан форвард "Лос-Анджелеса" Анже Копитар. В выездном матче регулярного чемпионата против "Колорадо" (7:1) он набрал 4 (4+0) очка.

Вторым стал вратарь "Вашингтона" Филипп Грубауэр, отразивший все 39 бросков по своим воротам в игре с "Детройтом" (1:0). Тройку лучших замкнул нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, на счету которого 4 (2+2) балла за результативность во встрече с "Оттавой" (6:2).