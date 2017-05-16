Контракты Макдэвида и Драйзайтля - приоритетная цель "Эдмонтона"

Генеральный менеджер "Эдмонтона" Питер Чиарелли заявил, что для клуба главной целью является продление контрактов с молодыми лидерами клуба – форвардами Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем. Капитан "Ойлерз" в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 100 (30+70) очков, а также 9 (5+4) очков в 13 встречах Кубка Стэнли. На счету немецкого форварда 77 (29+48) очков в 82 встречах и 16 (6+10) очков в 13 играх плей-офф.

– Порядок событий таков, что наша приоритетная цель – продление контракта с Макдэвидом, который заканчивается в следующем сезоне, и Леоном, – цитирует сайт НХЛ Чиарелли. – После этого мы обратим внимание на остальных наших хоккеистов.

Контракт новичка Макдэвида истекает летом следующего года, а соглашение Драйзайтля уже этим летом.