19:57 | Хоккей — НХЛ

Контракт Шипачева с "Вегасом" будет расторгнут 1 ноября


Агент нападающего "Вегаса" Вадима Шипачева Петр Свобода сообщил, что контракт игрока с клубом будет расторгнут в среду, 1 ноября. Ранее в СМИ появилась информация, что игрок намерен вернуться в КХЛ.

- Контракт будет расторгнут достаточно быстро, уже завтра, - цитирует ТАСС Свободу. - В России его интересы представляет мой компаньон, поэтому лично я не знаком с нынешней ситуацией. Однако могу сказать, что Вадим, получив здесь определенный опыт, решил вернуться назад. 

Выплаты по оставшейся части зарплаты по контракту будут отменены. Я уверен, что у него все будет хорошо. Он отличный игрок и в скором времени достаточно быстро привлечет к себе внимание клубов.

Шипачев летом перешел из СКА в "Голден Найтс", подписав контракт суммой 9 миллионов долларов  на два года. В НХЛ он провел всего три матча, в которых забил один гол. Дважды он отправлялся в АХЛ, однако после последней ссылки в фарм-клуб россиянин покинул расположение команды. "Вегас" дисквалифицировал Шипачева за пропуск игры "Чикаго Вулвз".

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http://tass.ru/sport/4692086

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