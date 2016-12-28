06:24 | ХОККЕЙ — НХЛ

Константинов и Ларионов принял участие в чествовании "Детройта"-1996/97

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Торжественная церемония в честь 20-й годовщины чемпионства "Детройта" состоялась на "Джо Льюис Арене" перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с "Баффало". В мероприятии приняли участие российские игроки "Ред Уингз" Владимир Константинов, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. Кроме них на церемонии были главный тренер команды сезона-1996/97 Скотти Боумэн, а также известные игроки Стивен Айзерман, Никлас Линдстрем, Брендан Шэнахан и другие.

Напомним, что в июне 1997 года Константинов вместе с защитником "Детройта" Вячеславом Фетисовым и массажистом команды Сергеем Мнацакановым попали в аварию. Константинов несколько недель после аварии провел в коме, а выйдя из нее, оказался прикован к инвалидному креслу.

 

 


 


 

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