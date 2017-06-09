Конор Шири: "Малкин - ключевой игрок "Питтсбурга"

Нападающий "Питтсбурга" Конор Шири высоко оценил игру российского форварда "Пингвинз" Евгений Малкина в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" (6:0, 3-2).

По его словам, 30-летний хоккеист прекрасно проявляет себя в плей-офф. Напомним, что Малкин является лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, имея в своем активе 28 (10+18) очков.

- Он проводит отличный плей-офф, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Шири. - Это один из немногих игроков в лиге, способных в одиночку влиять на исход матча, он показал это голом и передачей. Он является нашим ключевым игроком. Когда такие ребята, как он и Кросби, проводят классный матч, то всем хочется за ними следовать.