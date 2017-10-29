Коннор Макдэвид: "Впереди еще 72 матча"

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид после поражения от "Вашингтона" (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что вся борьба еще впереди. Это седьмое поражение команды в десяти матчах сезона.

– Думаю, что мы должны понимать, что прошло всего 10 матчей, – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ. – Да, мы стартовали не так, как хотели, но впереди еще 72 матча регулярки. Это долгий путь. Достаточно команд, которые начали не так, как хотели бы. Мы выберимся из этого положения.