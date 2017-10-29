Коннор Макдэвид: "Впереди еще 72 матча"

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид после поражения от "Вашингтона" (2:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что вся борьба еще впереди. Это седьмое поражение команды в десяти матчах сезона.
– Думаю, что мы должны понимать, что прошло всего 10 матчей, – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ. – Да, мы стартовали не так, как хотели, но впереди еще 72 матча регулярки. Это долгий путь. Достаточно команд, которые начали не так, как хотели бы. Мы выберимся из этого положения.
Материалы других СМИ