Коннор Макдэвид: "У Тэлбота не было шанса спасти "Эдмонтон"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид после поражения в пятом матче 1/4 финала Кубка Стэнли от "Анахайма" (3:4 ОТ, 2-3) заявил, что разочарован итогом встречи. "Ойлерз" уступили, ведя по ходу игры со счетом 3:0.

– Не нужно много говорить об этом матче, – приводит официальный сайт НХЛ слова Макдэвида. – Эта игра очень разочаровала. Во время третьего гола была сумасшедшая борьба у ворот. У Тэлбота действительно не было шанса спасти нашу команду. В конечном счете это был сложный матч для рефери. Он решил исход игры.