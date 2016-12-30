Коннор Макдэвид: "Стараюсь не думать о гонке бомбардиров"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид старается не думать о гонке бомбардиров. Макдэвид (13 голов и 29 передач) делит первое место с форвардом "Питтсбурга" Сидни Кросби (26+16).

– Стараюсь не думать о бомбардирской гонке. Если все время думать о личной статистике, то уровень игры упадет – приводит официальный сайт НХЛ слова Макдэвида. – В НХЛ очень много хороших игроков и каждый может выстрелить. В том, что Кросби догнал меня в гонке бомбардиров, нет ничего удивительного. Все прекрасно нают, на что он способен.