12:04 | ХОККЕЙ — НХЛ

Коннор Макдэвид: "Стараюсь не думать о гонке бомбардиров"

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид старается не думать о гонке бомбардиров. Макдэвид (13 голов и 29 передач) делит первое место с форвардом "Питтсбурга" Сидни Кросби (26+16).

– Стараюсь не думать о бомбардирской гонке. Если все время думать о личной статистике, то уровень игры упадет – приводит официальный сайт НХЛ слова Макдэвида. – В НХЛ очень много хороших игроков и каждый может выстрелить. В том, что Кросби догнал меня в гонке бомбардиров, нет ничего удивительного. Все прекрасно нают, на что он способен.

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