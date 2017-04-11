Коннор Макдэвид: "Схожу с ума, когда думаю о "Харт Трофи"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид заявил, что очень эмоционально воспринял информацию о возможном получении "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку сезона. 20-летний капитан "Ойлерз" стал лучшим бомбардиром в "регулярке", набрав 100 (30+70) очков. "Эдмонтон" занял четвертое место по итогам сезона и сыграет с "Сан-Хосе" в первом раунде Кубка Стэнли.

– Я просто схожу с ума, когда думаю об этом, – цитирует сайт НХЛ Макдэвида. – Я оглядываюсь на прошлый сезон, который стал неудачным для нас. Мы не вышли в плей-офф, болельщики злились на нас, случилось много плохого. Но, безусловно, мы рады нашим результатам в этом сезоне.