Коннор Макдэвид: "Пока не осознал, что выиграл "Арт Росс Трофи"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид поблагодарил партнеров по команде по окончании регулярного чемпионата НХЛ. 20-летний канадский форвард стал лучшим бомбардиром сезона. Он стал вторым игроком "Ойлерз" после Уэйна Гретцки, которому удавалось выиграть "Арт Росс Трофи". Для него этот сезон стал вторым в карьере в НХЛ.



– Я пока даже не осознал это. Не знаю, что и сказать. Это много для меня значит, – цитирует игрока официальный сайт НХЛ. – Но я бы не достиг такого результата без партнеров, таких как Патрик Марун и Леон Драйзайтль. Я весь год играю с ними. Выступать за эту команду – огромная честь.