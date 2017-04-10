11:10 | ХОККЕЙ — НХЛ

Коннор Макдэвид: "Пока не осознал, что выиграл "Арт Росс Трофи"

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Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид поблагодарил партнеров по команде по окончании регулярного чемпионата НХЛ. 20-летний канадский форвард стал лучшим бомбардиром сезона. Он стал вторым игроком "Ойлерз" после Уэйна Гретцки, которому удавалось выиграть "Арт Росс Трофи". Для него этот сезон стал вторым в карьере в НХЛ.

– Я пока даже не осознал это. Не знаю, что и сказать. Это много для меня значит, – цитирует игрока официальный сайт НХЛ. – Но я бы не достиг такого результата без партнеров, таких как Патрик Марун и Леон Драйзайтль. Я весь год играю с ними. Выступать за эту команду – огромная честь.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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fifa_guru

Werewolf согласен. лишь бы не перегорели, или деньги со славой не поглотили. а так - очень молодая и уже сыгранная команда. как уже написал сегодня - следующий сезон интересно будет посмотреть на них :)

16:25

Werewolf

fifa_guru надо переезжать в какой-нить виннипег, в этой команде всю жизнь будет второй после бога )))__________Да вся лига вторая после Бога ))) Пусть остается, нужно же кому-то поднимать команду. Через год-другой с драйзайтлем будут шороху наводить ))))) Как Сид с Малычем ))) В этом году вон уже красавы, заматереют чуть......

14:15

fifa_guru

надо переезжать в какой-нить виннипег, в этой команде всю жизнь будет второй после бога )))

11:28

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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