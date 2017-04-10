Коннор Макдэвид: "Пока не осознал, что выиграл "Арт Росс Трофи"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид поблагодарил партнеров по команде по окончании регулярного чемпионата НХЛ. 20-летний канадский форвард стал лучшим бомбардиром сезона. Он стал вторым игроком "Ойлерз" после Уэйна Гретцки, которому удавалось выиграть "Арт Росс Трофи". Для него этот сезон стал вторым в карьере в НХЛ.
– Я пока даже не осознал это. Не знаю, что и сказать. Это много для меня значит, – цитирует игрока официальный сайт НХЛ. – Но я бы не достиг такого результата без партнеров, таких как Патрик Марун и Леон Драйзайтль. Я весь год играю с ними. Выступать за эту команду – огромная честь.
fifa_guru
Werewolf согласен. лишь бы не перегорели, или деньги со славой не поглотили. а так - очень молодая и уже сыгранная команда. как уже написал сегодня - следующий сезон интересно будет посмотреть на них :)
16:25
Werewolf
fifa_guru надо переезжать в какой-нить виннипег, в этой команде всю жизнь будет второй после бога )))__________Да вся лига вторая после Бога ))) Пусть остается, нужно же кому-то поднимать команду. Через год-другой с драйзайтлем будут шороху наводить ))))) Как Сид с Малычем ))) В этом году вон уже красавы, заматереют чуть......
14:15
fifa_guru
надо переезжать в какой-нить виннипег, в этой команде всю жизнь будет второй после бога )))
11:28