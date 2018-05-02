Коннор Макдэвид: "Овечкин - лучший русский игрок в НХЛ"

Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в интервью "СЭ" назвал лучшего россияна в НХЛ. На первое место 21-летний канадец поставил нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.

– Какие у вас воспоминания от матчей с Россией?

– Разные. Я ведь и проигрывал ей, и выигрывал. Не скажу, что это удобная для меня команда. Она для всех очень неудобная. Потому что игроки всегда хорошо катаются и здорово оснащены технически. В обороне против них нужно играть очень аккуратно.

– Кто лучший русский игрок?

– Очень сложно выбрать кого-то одного с ходу. Но если посмотреть на Овечкина, на все, чего он добился за свою карьеру что в НХЛ, что на международном уровне – сомнений не остается. Он особенный хоккеист. Я бы выбрал его. Но, опять же, – конкуренты у него серьезные. (Игорь ЕРОНКО)

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