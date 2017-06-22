Коннор Макдэвид - обладатель "Тед Линдсей Эворд"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид получил приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ по версии самих игроков - "Тед Линдсей Эворд".
Капитан "Ойлерз" в минувшем сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 100 (30+70) очков, а также 9 (5+4) очков в 13 встречах Кубка Стэнли.
Напомним, за океаном проходит вручение индивидуальных призов лиги по итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17.
Connor McDavid wins the Ted Lindsay Award as the Most Outstanding Player as voted by the @NHLPA. #NHLAwards pic.twitter.com/jiSa3rMcii– NHL (@NHL) 22 июня 2017 г.