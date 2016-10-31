Коннор Макдэвид: "Нельзя выигрывать каждый матч"

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид не считает, что его команда выступила плохо в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Оттавой" (0:2). По его словам, "Ойлерз" просто не повезло.

– Конечно, мы понимаем, что некоторые из 82 игр в сезоне будут проиграны, – цитирует официальный сайт НХЛ Макдэвида. – Нельзя думать, что ты выиграешь каждый матч. Я считаю, что в этот раз мы играли хорошо, здорово защищались, наш вратарь отлично выручал, был настоящей скалой. Мы провели хорошую игру, но соперник был лучше и взял верх.