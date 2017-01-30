Коннор Макдэвид: "Не могу представить Олимпиаду без игроков НХЛ"

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид заявил, что не может представить Олимпийские игры без представителей НХЛ, и уверен, что лига должна отпустить игроков на международный турнир. Ранее сообщалось, что переговоры между лигой и ИИХФ идут достаточно тяжело, и данный вопрос остается нерешенным. Хоккеисты НХЛ регулярно приезжают на Игры с 1998 года.
– Игроки из НХЛ должны сыграть на Олимпиаде, и я надеюсь, что они будут там, – цитирует Sportsnet Макдэвида. – Есть много людей выше меня, которые будут это решать, но 100 процентов, что энхаэловцы должны поехать туда. Честно говоря, не могу представить Олимпиаду без хоккеистов из НХЛ.
Без болгара нет Амкара
Мужик!
23:47 30 января