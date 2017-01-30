Коннор Макдэвид: "Не могу представить Олимпиаду без игроков НХЛ"

Капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид заявил, что не может представить Олимпийские игры без представителей НХЛ, и уверен, что лига должна отпустить игроков на международный турнир. Ранее сообщалось, что переговоры между лигой и ИИХФ идут достаточно тяжело, и данный вопрос остается нерешенным. Хоккеисты НХЛ регулярно приезжают на Игры с 1998 года.

– Игроки из НХЛ должны сыграть на Олимпиаде, и я надеюсь, что они будут там, – цитирует Sportsnet Макдэвида. – Есть много людей выше меня, которые будут это решать, но 100 процентов, что энхаэловцы должны поехать туда. Честно говоря, не могу представить Олимпиаду без хоккеистов из НХЛ.